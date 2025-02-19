Тюменские депутаты обсудили здоровье горожан и возрождение художественных промыслов

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Информации администрации Тюмени о реализации полномочий в сфере охраны здоровья, а также о создании условий для возрождения художественных промыслов в городе депутаты Тюменской городской думы заслушали на заседании постоянной комиссии по социальному развитию.

Председатель комитета здравоохранения администрации города Ольга Андреева сообщила, что в полномочия муниципалитета в сфере охраны здоровья входят создание условий для оказания медпомощи населению, информирование граждан о профилактике заболеваний, санитарно-гигиеническое просвещение и реализация мероприятий по спасению жизни и сохранения здоровья людей при ЧС. Так, для формирования отрицательного отношения к психоактивным веществам и пропаганды ЗОЖ в 2024 году было организовано 1713 разного формата мероприятий для 80 тысяч человек. В рамках борьбы с пьянством и курением в общественных местах в 2024 году на нарушителей составлено 217 протоколов. Уделяется внимание вовлечению населения в проекты "Спорт доступен каждому", "Физкультура на производстве", "Спортивный заряд". В 2024 году 62,7% жителей города до 79 лет систематически занимались физкультурой и спортом. С инструкторами по спорту по месту жительства тренировались 24 129 человек, к сдаче нормативов ГТО приступили почт 45 тысяч. На заседании затронули темы профилактических осмотров и диспансеризации. Докладчик отметила, что диспансеризацию до 40 лет следует проходить один раз в три года, старше 40 лет — ежегодно, как и профилактические осмотры.

"Вопрос диспансеризации очень важен. Мы видим, что процент онкозаболеваний растет, и все чаще от них страдают дети. Поэтому профилактические осмотры должны быть у нас на вооружении", — прокомментировала председатель постоянной комиссии Елена Бойко.

О возрождении и популяризации художественных промыслов рассказала директор департамента культуры Ирина Алексеева. По ее словам, в городе проводится масса различных мероприятий, работают клубные формирования для разных категорий граждан, развивается участие в проектной деятельности. К ярким событиям 2024 года можно отнести "Масленичный разгуляй", уличный фестиваль "Добрых рук мастерство", народно-календарный праздник "Пасхальной радости сияние", фестиваль народной культуры "Казачий разгуляй". В прошлом году 3 632 человека занимались в 137 кружках народного творчества. В библиотеках города проводятся фольклорно-музыкальные и обрядовые праздники, акции и творческие мастер-классы, есть клубные формирования, оформляются книжные выставки, выставки-инсталляции с использованием предметов народного творчества и поделок местных мастеров. В фондах есть книги, знакомящие с различными видами старинных ремесел. Кроме того, для развития местных народных художественных промыслов и ремесел администрация города и Тюменское агентство развития креативных индустрий проводят деловые и культурные события — например, Форум креативных предпринимателей "КПД".

"Департамент культуры проводит грандиозную работу. У нас многонациональный город, и очень важно, что все конфессии и религии представлены на разных площадках. Это то, что нужно каждому горожанину и гостям областной столицы", — подвела итоги Елена Бойко.