В Тюменской области впервые отпраздновали День фигурного катания

День фигурного катания, инициатором которого стала Федерация фигурного катания на коньках Тюменской области, в России в целом и, в частности, в нашем регионе впервые отпраздновали накануне, 8 января.

Руководитель Тюменской областной федерации фигурного катания на коньках Лариса Якушева отметила, что, предлагая организовать для фигуристов всей страны свой праздник, тюменцы хотели объединить любителей фигурного катания, спортсменов, тренеров, все региональные федерации эту инициативу одобрили.

В честь праздника в Тюменской области провели несколько интересных мероприятий. Так, в Тюмени на катке на Цветном бульваре свое мастерство продемонстрировали воспитанники спортшколы "Прибой" и фигуристы-любители, инструкторы провели с желающими бесплатные мастер-классы, конкурсы и сюрпризы тоже были. В тобольском дворце спорта "Кристалл" в показательных выступлениях поучаствовали около сотни воспитанников городской спортшколы. А в спорткомплексе Винзилей отпраздновали день рождения первого олимпийского чемпиона в истории отечественного спорта - Николая Панина-Коломенкина.

По данным информационного центра правительства Тюменской области, фигурное катание один из активно развивающихся видов спорта в регионе, в него вовлечены около полутора тысяч детей в спортшколах Тюмени, Тобольска, Тюменского района и Увата. С момента основания региональная федерация фигурного катания "вырастила" шесть мастеров спорта и больше сорока кандидатов в мастера спорта. В 2025 году у поклонников фигурного катания в Тюмени возможностей для тренировок на качественном льду станет еще больше - на улице Судоремонтной достраивают ледовый комплекс.