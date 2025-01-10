Тройня родилась в Тюмени накануне Нового года

В Тюменской области под конец 2024 года на свет появилась тройня: Яна с весом 1650 г и ростом 46 см, Майя — 1690 г и 46 см, а Ева — 1782 г и 45 см.

С первых секунд малышки нуждались в реанимационной помощи. В Перинатальном центре они получили необходимую поддержку, они уже сняты с аппаратов и дышат самостоятельно. Врач-неонатолог отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных центра Наталья Тюрина рассказала, что состояние девочек было стабильным, их мама каждый день приходила к ним, пела песни и рассказывала сказки, а команда медиков делала все необходимое, чтобы младенцы максимально окрепли и воссоединились со своей семьей.

Девочки уже переведены в отделение патологии новорожденных, набираются сил и готовятся к выписке.