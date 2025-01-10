В Тюменской области за 2024 год возвели около 2,6 млн "квадратов" жилья

За 2024 год в Тюменской области возведено 2,598 млн квадратных метров жилья, в том числе больше сорока процентов – индивидуальным жилищным строительством. Это превышает прошлогодний рекорд более чем на сто тысяч "квадратов".

О новом достижении строительной отрасли в своем телеграм-канале проинформировал глава региона Александр Моор. При этом он отметил, что от предстоящего года таких результатов ждать не стоит: темпы строительства снизятся, так как спрос на новостройки сократился из-за высокой ставки по ипотеке. Тем не менее губернатор заверил, что отрасль работает стабильно - в области продолжается строительство трехсот многоквартирников общей площадью жилья свыше 4,5 млн "квадратов", их сдача в эксплуатацию ожидается в ближайшие два года.

Ранее сообщалось, что Тюменская область находится в числе лидеров по объемам жилищного строительства среди субъектов РФ. В 2023 году регион ввел 2,486 миллиона квадратных метров жилья, при этом на душу населения приходилось более полутора "квадратов" (по этому показателю в прошлом году регион был на втором месте в России).

Отметим, что в целом по шести регионам УрФО с января по конец декабря 2024 года введено около 9,5 миллиона квадратных метров жилья, в том числе 3,32 млн в Свердловской и 1,92 млн в Челябинской областях.

Все данные за минувший год предварительные, окончательные цифры по вводу жилья ожидаются к концу января.