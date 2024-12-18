Имамы Тюменской области прошли обучение у авторитетных богословов России

В Тюмени для имамов мечетей и руководителей местных мусульманских религиозных организаций Тюменской области 16 и 17 декабря провели обучение, в качестве экспертов выступили ведущие преподаватели исламских вузов Казани, Уфы, Москвы, наиболее авторитетные богословы России.

"Курсы проводятся в целях повышения уровня правовой, общекультурной и социальной компетентности мусульманских священнослужителей и персонала местных мусульманских религиозных организаций, а также профилактики проявлений экстремизма в религиозной сфере и пресечения распространения трактовок ислама, нетрадиционного для мусульман России", - сообщили в комитете по делам национальностей Тюменской области.

Отмечается, что в качестве лекторов выступили проректор Исламского колледжа Московской области, магистр теологии, руководитель отдела фетв, кадий ДУМ Московской области, член Совета улемов РФ Рустам Цику, заместитель муфтия Москвы, директор Центра исламской культуры и образования им. Шигабутдина Марджани Ринат Фасхудинов, а также учёные ТюмГУ, сотрудники и специалисты органов власти Тюменской области.