После пожаров в доме на улице Первооткрывателей полиция Тюмени завела дело о поджогах

Полиция Тюмени возбудила уголовное дело об умышленном поджоге из хулиганских побуждений после того, как 17 и 18 декабря произошло возгорание проводки в электрощитах в трёх подъездах многоквартирного дома по улице Первооткрывателей.
Ход и результаты расследования уголовного дела прокуратурой области поставлены на контроль, сообщила старший помощник прокурора Тюменской области по взаимодействию со СМИ Светлана Ильиных.
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