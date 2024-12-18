После пожаров в доме на улице Первооткрывателей полиция Тюмени завела дело о поджогах

18:00 18 декабря 2024
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Полиция Тюмени возбудила уголовное дело об умышленном поджоге из хулиганских побуждений после того, как 17  и 18 декабря произошло возгорание проводки в электрощитах в трёх подъездах многоквартирного дома по улице Первооткрывателей.

Ход и результаты расследования уголовного дела прокуратурой области поставлены на контроль, сообщила старший помощник прокурора Тюменской области по взаимодействию со СМИ Светлана Ильиных.

Теги: поджог , полиция , прокуратура
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

, 2024