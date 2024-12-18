После пожаров в доме на улице Первооткрывателей полиция Тюмени завела дело о поджогах

Полиция Тюмени возбудила уголовное дело об умышленном поджоге из хулиганских побуждений после того, как 17 и 18 декабря произошло возгорание проводки в электрощитах в трёх подъездах многоквартирного дома по улице Первооткрывателей.

Ход и результаты расследования уголовного дела прокуратурой области поставлены на контроль, сообщила старший помощник прокурора Тюменской области по взаимодействию со СМИ Светлана Ильиных.