В Тюмени по делу о подготовке к теракту арестовали восьмиклассника

Ученик восьмого класса вместе с другом-семиклассником по заданию неизвестного из интернета собирался поджечь релейный шкаф на ст. Войновка, план осуществить они не смогли, но фигурантами уголовного дела о приготовлении к теракту стали, сообщает пресс-служба судов Тюменской области.

"Ленинский районный суд г. Тюмени рассмотрел ходатайство следователя в отношении С. 2010 года рождения об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Подросток обвиняется в приготовлении к совершению террористического акта (ч.1 ст. 30, п. "а" ч.1 ст. 205 УК РФ). По решению суда С. будет находиться в СИЗО до 14 января 2025 года", - указано в сообщении.

Отмечается, что 30 ноября юноши с купленным заранее растворителем и ломом отправились к релейному шкафу на 2145-м км станции Войновка, но на пути к месту испугались незнакомца и убежали.