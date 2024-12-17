Замминистра обороны РФ высоко оценила успехи Югры в помощи ветеранам СВО

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Ханты-Мансийский автономный округ демонстрирует впечатляющие успехи в сфере поддержки участников и ветеранов специальной военной операции и членов их семей, развивает систему комплексной реабилитации защитников Отечества, заявила статс-секретарь – заместитель министра обороны России, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева по итогам встречи с губернатором Русланом Кухаруком.

Цивилева отметила, что в Югре один из наиболее высоких в России уровень поддержки участников и ветеранов СВО и их близких:

Вв регионе действует 33 меры поддержки. Особое внимание уделяют детям наших героев: для них предусмотрены как выплаты, так и льготы при поступлении в детские сады, средние и высшие учебные заведения. В Югре проявляют полноценную заботу о здоровье наших героев. В 35 больницах автономного округа организован зеленый коридор для ветеранов, за каждым из них закреплен не только социальный, но и медицинский координатор. Ветеранов и их родных активно вовлекают в спортивные занятия. Региональный центр адаптивного спорта – один из старейших в стране, сейчас здесь готовятся к проведению "Кубка Защитников Отечества" по зимним видам спорта.

Правительство Югры во всем поддерживает филиал фонда. Социальные координаторы работают во всех муниципалитетах округа. Отделения базируются в учреждениях социальной защиты населения, что позволяет оперативно оказывать помощь ветеранам и их семьям. Филиал активно сотрудничает с региональным предприятием, специализирующимся на изготовлении протезно-ортопедических изделий, слуховых аппаратов. В отделениях филиала фонда "Защитники Отечества" ведут прием врачи и психологи. С момента открытия филиал принял более 43 тысяч запросов, 95% из них решено, по остальным ведется работа. При содействии филиала фонда для ветеранов и их близких проводятся ярмарки вакансий, в которых принимают участие работодатели – компании топливно-энергетического комплекса региона. Герои СВО и их семьи являются постоянными участниками патриотических мероприятий фонда, проектов по увековечению исторической памяти.