Гордумы Тюмени, Ханты-Мансийска и Салехарда подписали соглашения о сотрудничестве

Тюменская городская дума официально заключила соглашения о сотрудничестве с думами Ханты-Мансийска (ХМАО) и Салехарда (ЯНАО), подписи на документах поставили председатели дум.

Председатель думы города Ханты-Мансийска Константин Пенчуков отметил, что многие годы думы городов сотрудничают - по инициативе Светланы Ивановой решено это взаимодействие сделать более целенаправленным. "Это очень правильное, верное решение. И мы будем активно работать в этом направлении", - подчеркнул он.

Председатель думы Салехарда Вадим Кугаевский выразил уверенность, что дружба дум столиц трех исторически и экономически связанных регионов позволит более эффективно работать по стратегически важным направлениям, в том числе в патриотическом воспитании молодежи.

У тюменцев, жителей Югры и Ямала много общего, в том числе студенты и пенсионеры, и депутаты трех субъектов на протяжении многих лет сотрудничают по разным вопросам, подписание соглашения направлено на укрепление и конструктивное развитие этих дружеских отношений, рассказала председатель Тюменской гордумы Светлана Иванова.

"В год 80-летия большой Тюменской области мы официально скрепили подписями сотрудничество, которое у нас есть. Мы были и остаемся единым большим домом Тюменской области, единой большой дружной семьей. И полагаю, что это позволит нам еще больше укреплять наше взаимодействие, еще больше помогать друг другу в развитии наших городов и работать на благо наших жителей, используя те положительные практики, которые имеет каждый субъект", - подчеркнула Светлана Иванова.

В ноябре Светлана Иванова на полях VIII Общероссийского форума стратегического развития "Города России: локомотивы роста" подписала соглашения о сотрудничестве с представителями Екатеринбурга, Красноярска, Кургана и Челябинска. По мнению председателя гордумы, это важный шаг к укреплению партнерства, развитию и внедрению лучших практик, которые сделают города еще комфортнее, современнее и благополучнее.