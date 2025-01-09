Максим Афанасьев сообщил о новом заместителе главы Тюмени

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Юрий Вавакин назначен заместителем главы города Тюмени, в новой должности он будет курировать в том числе ремонты социально значимых городских объектов, сообщил глава муниципалитета Максим Афанасьев на встрече с редакторами тюменских СМИ.

Афанасьев отметил, что минувший год для него стал особенным в связи с избранием главой Тюмени и необходимостью решать кадровые вопросы в администрации города. По его словам, костяк управленческой команды уже сложился, но формирование продолжается.

"Заместителем главы города назначил Вавакина Юрия Сергеевича. ... Сфокусировал его внимание на решении задач, связанных с проведением ремонтной кампании наших муниципальных объектов. В этом году мы заходим в комплексный капитальный ремонт двух школ и детсада. Для города это масштабный объем работ, ... важно их правильно законтрактовать и контролировать", - отметил Афанасьев.

Глава города подчеркнул, что у Вавакина большой опыт работы: в Тобольске в должности замглавы с 2018 года он курировал вопросы строительства, ЖКХ и городской среды. Его компетенции отмечены на федеральном уровне, в том числе благодарностью Минстроя РФ.