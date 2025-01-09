В Тюмени столкнулись четыре автомобиля

16:48 09 января 2025
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На автодороге Курган-Тюмень напротив ЖК "Апрель" столкнулись "Фиат Дукато", "Ниссан Ноут", "Киа" и "Хендэ", ранен один человек, сообщает областная ГАИ.

Предварительно установлено, что водитель "Фиата" зацепил обочину, потом его выбросило на встречную полосу. Пострадал в аварии 52-летний водитель "Ниссана". Обстоятельства ДТП выясняются.

Движение частично ограничено, в сторону Тюмени осуществляется по одной полосе. Наблюдаются затруднения. Для восстановления движения на месте работают два наряда ДПС.

 



Теги: ДТП
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