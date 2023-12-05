"Тюменский меридиан" стал медальным для местных фигуристов

Во Всероссийских соревнованиях по фигурному катанию на коньках "Тюменский меридиан" участвовали более 120 спортсменов из 21 региона России, в том числе 14 тюменских в возрасте от 11 лет.

Участники выступали только в одиночном катании по короткой и произвольной программе. По итогам турнира победил Глеб Ковтун, Дарья Карева заняла третью строчку турнирной таблицы. Оба — кандидаты в мастера спорта, представляют тюменскую спортшколу "Прибой".

Пятнадцатилетнего Глеба тренируют Мария Самсонова, Наиля Шарипова и хореограф Мария Гарас. На счету чемпиона множество побед и призовых мест, в том числе на всероссийских стартах. В 2021 году Глеб занял четвертое место на "Тюменском меридиане", и пятое – на международном турнире "Дети Азии" в этом году. Дарья сейчас занимается в Москве в академии фигурного катания "Ангелы Плющенко" и параллельно в Тюмени ее тренирует Елена Мащенко.

"Моя воспитанница пришла ко мне в четыре года. За старание и успех Дарьи ее отправили заниматься в Москву. И вот уже третий год девочка улучшает свои навыки в столице. Программу и композицию нашей спортсменке ставили там же. Так, например, впервые на "Тюменском меридиане" она выступила в прошлом году и заняла седьмое место. А в этом уже третье. Из крупных стартов у нее были соревнования "Дети Азии" в этом году, там спортсменка заняла четвертое место. В ближайших планах – отбор на первенство России. Надеюсь, что наша фигуристка представит регион на всероссийских стартах, – рассказала Елена Мащенко.