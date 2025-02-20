Единороссы с 2025 года контролируют ремонты не только школ, но и детсадов с колледжами

Партия" Единая Россия" осуществляет контроль над президентской инициативой по модернизации образовательной инфраструктуры, в этой работе участвуют каждый депутат Государственной думы, сенатор, депутаты региональных законодательных собраний, муниципальные депутаты и партийные первички на местах, с января объем работы увеличился, рассказал журналистам после открытия Московской школы под Тюменью первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета партии "Единая Россия" Владимир Якушев.

Якушев отметил, что за каждым строящимся или ремонтируемым объектом закреплена рабочая группа, которая ведет непосредственно контроль за ходом работ, находится во взаимодействии со строителями, контактирует с родителями будущих учеников, которые также вносят предложения в проектирование будущего объекта - дружными командами очень активно работают, а по итогам получаются такие добротные школы, как, к примеру, в поселке Московском.

"Поручение президента мы и в дальнейшем будем активно исполнять. Учитывая те результаты, которые мы имеем, есть основания полагать, что вся программа будет исполнена. А с этого года у нас еще в программу присоединились в том числе и капитальный ремонт детских садов, и общежитий наших училищ и колледжей. Поэтому объем работ вырос, мы будем точно так же активно в этом направлении работать", - отметил Якушев.

По решению президента России программа капитального ремонта школ с 2025 года не толко продолжена, но и распространена на детские сады и учреждения среднего профессионального образования. 13 февраля на Всероссийском штабе партии и Минпросвещения по капитальному ремонту школ секретарь Генсовета Владимир Якушев сообщил, что в ближайшие три года по народной программе "Единой России" в стране капитально отремонтируют и построят почти 4,5 тысячи объектов образования, в том числе в список включены детсады и колледжи.

Программа капремонта школ, которую "Единая Россия" реализует с Минпросвещения, входит в народную программу партии и инициирована президентом Владимиром Путиным на Съезде "Единой России" в 2021 году. Все этапы работ – от проекта до приёмки – контролируют общественные штабы с участием депутатов Госдумы, сенаторов от партии, родителей и педагогов. Их "Единая Россия" и Минпросвещения сформировали в регионах. С 2024 года участие в программе принимают и новые регионы.