Ветеран СВО нашел работу на ярмарке трудоустройства

Всероссийская ярмарка трудоустройства "Работа России. Время возможностей" прошла 12 апреля во всех регионах страны. В Тюменской области свои вакансии представили более 240 работодателей, а посетили мероприятие свыше 5 тысяч участников. Почти тысяча из них по итогу мероприятия нашли новое рабочее место. Одним из них стал участник специальной военной операции Владимир Окотэтто.

Владимир родом из ямальского села, снайпер, прошедший вторую чеченскую войну. К участию в специальной военной операции его привели две причины: желание встать на защиту Родины и найти сына, связь с которым прервалась в феврале 2022 года. Попасть в зону СВО удалось не сразу. Владимир не проходил по возрасту: верхняя граница для военных – 40 лет, а мужчине на тот момент был уже 41 год. Однако настойчивость и боевой опыт сделали своё дело. Через несколько месяцев случилось и то, ради чего Владимир отправился на СВО. Наконец он разыскал своего сына. Раненого, но живого. Сына перевели в российский госпиталь, а Владимир продолжал исполнять свой воинский долг. После собственного ранения и реабилитации в госпитале мужчина решил вернуться к мирной жизни.

"Искать работу Владимир начал в январе 2024 года, встреча с будущим работодателем состоялась на региональном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства 12 апреля. Должность сервисного механика ему предложили в "СНГК "Восток-Запад".

"На работе я занимаюсь разборкой и сборкой спецтехники. Доволен, что работаю, хотя и тяжело после госпиталя", - признаётся Владимир.

Второй этап масштабного карьерного мероприятия состоится 28 июня. Площадки для встречи работодателей и соискателей будут открыты в Тюмени, Тобольске, Ишиме, Ялуторовске, Заводоуковске, а также во всех муниципальных городских округах и районах области. Подробности здесь.