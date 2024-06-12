В "Семье" провели праздник в честь Дня России

Фото - Региональный центр «Семья»

В Региональном центре "Семья" для семей участников специальной военной операции повели праздник в честь Дня России и познакомили ребят с обычаями и традициями народов, проживающих на территории Тюменской области.

Для них выступил Абузар Миннибаев, руководитель фольклорного ансамбля "Умай" и творческого коллектива "Амаль". Он познакомил гостей с национальными татарскими инструментами, а также продемонстрировал виртуозное владение свирелью, варганом, гармошкой.

Представила красоту и разнообразие нашей страны через творчество председатель городской общественной организации "Национально-культурная автономия казахов города Тюмени" Гульбайра Калиева. Она провела мастер-класс по изготовлению тюбетейки.

Татьяна Олина, игропрактик народных игр и забав, руководитель клуба "Ладушка", провела беседу, посвященную волшебному миру народных сказок.

Музыкальные выступления, которые подарили учащиеся студии вокала "Ритм", зарядили всех позитивной энергией и подняли настроение.

Участникам была предоставлена возможность познакомится с передвижной выставкой Тюменской региональной общественной организации "Областной Поисковый Центр имени Артура Ольховского".

Завершилось мероприятие чаепитием и семейным флешмобом "Россия начинается с семьи".

Региональный центр "Семья" благодарит за помощь в организации ГАУК "ДНК "Строитель", детский Центр "Этнос", ЦДК Центр татарской культуры, НКА татар и сибирских татар Тюменской области.