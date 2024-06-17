Более 110 млн рублей заработал бюджет Тюмени на рекламных конструкциях в 2023 году

Депутаты Тюменской городской думы на заседании постоянной комиссии по градостроительству и землепользованию заслушали информацию администрации города Тюмени об эксплуатации рекламных конструкций, демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций в 2023 году, из которой следует, что за прошлый год в бюджет города по данной статье поступления превысили 110 миллионов рублей, из них 100,5 миллиона — это плата по договорам на установку и эксплуатацию таких конструкций.

Всего в Тюмени 998 мест для размещения рекламных конструкций, из них 831 размещаются на аукционах. Полномочия администрации города Тюмени в сфере рекламы заключаются в утверждении схемы размещения рекламных конструкций, выдаче разрешений на установку и эксплуатацию, аннулировании разрешений, выдаче предписаний о демонтаже, хранении и уничтожении рекламных конструкций. В течение 2023 года выдано 427 разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, из них 156 - на отдельно стоящих конструкциях и 271 - на объектах частной собственности. Аннулировано 44 разрешения. Еще одно важное направление работы - социальная реклама. В 2023 году количество размещаемых тем социальной рекламы выросло на 8%, включая патриотику, популяризацию здорового образа жизни и повышение правосознания. 456 конструкций демонтировано по предписаниям, 172 из них за счет горбюджета. Также за год 200 конструкций уничтожено, на эти цели израсходовано 612 тысяч рублей, со сдачи металлолома удалось получить 62 тысячи рублей, еще 630 тысяч рублей в качестве возмещения расходов на утилизацию в бюджет уплатили собственники таких конструкций.

Депутат Дмитрий Осипов поинтересовался, сколько времени хранятся до утилизации демонтированные конструкции и есть ли в городе прецеденты, когда из-за сниженного обзора рекламы страдают деревья. Представитель администрации пояснил, что демонтированные конструкции хранятся год, затем через суд принимается решение об уничтожении. По второму вопросу указано, что для исключения наложений изображений рекламных конструкций на зеленые насаждения проводятся изменения в схемы их размещения. За прошлый год случаев, когда проводилась бы обрезка деревьев с такой целью, не выявлено.

"В рамках комиссии рассмотрен вопрос о размещении рекламных конструкций. Вопрос важный, это и вопросы безопасности, и информационный шум в том числе, что требует определенных подходов. Администрацией разработана схема, выделены территории, на которых регулируется размещение рекламных конструкций разного формата. Также администрацией принимаются меры по очистке города от незаконно установленных конструкций, регулярно проходят проверки, по результатам выносятся предписания и замечания собственникам и агентствам, их установившим. Такая работа ведется регулярно", - сообщил журналистам после заседания заместитель постоянной комиссии по градостроительству и землепользованию Виктор Корчагин.