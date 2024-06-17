В России хотят маркировать контент, созданный нейросетями

Сгенерировано Kandinsky by Sber AI

Госдума РФ разрабатывает законопроект о том, что контент, созданный нейросетью, подлежит обязательной маркировке. По мнению членов комитета Госдумы, это необходимый шаг, так как в перспективе бесконтрольное развитие нейросетей приведет к образованию огромного количества непроверенных и ложных фактов.

Вопросы о формате маркировки, её виде пока обсуждаются. Законотворцам также предстоит решить вопрос экспертизы контента, которая должна достоверно определять степень участия нейросети в том или ином контексте (в частности, речь идет о текстах).

Станислав Логинов, директор департамента информатизации Тюменской области:

Чем большее развитие получают технологии искусственного интеллекта, тем острее встает вопрос о регулировании этого процесса. Сейчас есть много бесплатных, условно-бесплатных сервисов, которые позволяют пользователям создавать при помощи нейросетей различный контент: тексты, изображения, музыку. К сожалению, такой контент не всегда создается с безобидными намерениями. В частности, его могут использовать для наполнения фейковых сайтов, постов, групп и распространять с целью заблуждения граждан. Поэтому создание такого законопроекта является необходимостью, так как позволит защитить людей от неправомерной и недостоверной информации и научит внимательнее анализировать контент в интернете.

Кроме этого, технологии искусственного интеллекта используются в реализации крупных проектов, государственного и бизнес-сектора. Так, Тюменская область считается одной из лидеров по индексу ИИ-зрелости и в прошлом году была отмечена призом Первой национальной премии за вклад в развитие ИИ – "Лидеры искусственного интеллекта" за разработку и внедрение Системы поддержки принятия врачебных решений для оценки рисков сердечно-сосудистых осложнений.

Если говорить о влиянии развития ИИ-технологий на жителей области, то опрос, проведенный региональным департаментом информатизации показал, что 52% тюменцев активно используют технологии искусственного интеллекта и считают, что это повышает качество их повседневной жизни.