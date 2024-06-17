День молодежи в Тюменской области собираются праздновать пять дней

С 24 по 29 июня в Тюменской области пройдут праздничные события в честь Дня молодежи. В течение недели жителей региона ждут бесплатные кинопоказы, мастер-классы, спектакли, выставки и выступления артистов, сообщает медиацентр молодежной политики региона.

Фестиваль пройдет одновременно в трёх городах — Тюмени, Тобольске и Ишиме. Локации для празднования в областной столице - набережная Тюмени, сквер у института культуры (Республики, 19), в Тобольске и Ишиме -рядом с мультицентрами "Моя территория".

Так, тюменская набережная превратится в театральный проспект, где пройдут перформансы и уличные спектакли. Горожане смогут стать зрителями и участниками событий, познакомиться с творческими коллективами региона. После от моста влюбленных к "Конторе пароходства" (ул. 25 Октября, 23А, стр 1) пройдет карнавальное шествие.

На территории сквера с амфитеатром (рядом со зданием по адресу ул. Республики, 21) молодежный портал "Мой портал" организует киновечер. В программе — тюменское короткометражное и документальное кино с обсуждением увиденного. Жители города могут стать зрителями, принять участие в обсуждении, познакомиться с создателями и кино-командами региона.

"Молодежь — это будущее, и важно создавать для нее пространства и возможности для самовыражения, общения и развития. Это помогает им не только обрести новые знания и умения, но также раскрывать свой потенциал в родном регионе. В этом году мы выбрали тему праздника "В самое сердце". Так мы хотим показать, как много поводов есть для любви к Тюменской области", — рассказал куратор молодежных проектов и пространств Тюменской области Илья Титов.

Организаторами выступят мультицентры "Контора пароходства" и "Моя территория", Молодежный театральный центр "Космос" и Студенческий совет Тюменской области, молодежный информационный портал Moi-portal.ru, Медиацентр молодежной политики Тюменской области.