В Тюмени открыли пляж с двумя бассейнами и ароматом туи

Бассейн с минеральной водой и соотвествующий спортивным стандартам бассейн с пресной водой под открытым небом 16 июня на летнем пляже в термальном курорте "Лето.Лето" официально открыт 16 июня.

Открытие новой площадки для отдыха приурочили к 6-летию открытия курорта, в качестве почетных гостей - известные спортсмены. Так, мастер-класс по биатлону в купальниках проводила олимпийская чемпионка Альбина Ахатова, были мастер-класс по бачате, по гигантскому дартсу и по боксу, различные конкурсы и живая музыка. Призер всероссийских соревнований по синхронному плаванию Мария Деньгина выступила с творческим номером в плавательном бассейне.

Для отдыха жителей и гостей города предусмотрены десять лаундж-зон, триста шезлонгов и сотня кресел, предусмотрены открытые и закрытые зоны отдыха, есть стильные подвесные качели. Как и на любом цивилизованном пляже, за безопасностью купающихся следят спасатели, а особенность - стойкий аромат хвои западных туй. На пляже два бассейна. Плавательный бассейн площадью 330 квадратных метров соответствует стандартам для профессионального спортивного плавания, а температура воды постоянно поддерживается на уровне 28 градусов. Рядом находится минерализованный бассейн площадью 380 квадратных метров. Еду и прохладительные напитки можно найти в баре, который также расположен на улице.

В "Лето.Лето" уверены, что новый пляж станет еще одной точкой притяжения и местом для качественного отдыха для жителей и гостей Тюмени.