Промышленное производство Тюмени показывает рост

Индекс промышленного производства в Тюменской области по итогам августа 2017 года составил 102,5% к аналогичному периоду прошлого года. По данным Тюменьстата, рост обеспечен в основном за счет обрабатывающих производств, где показатель достиг 105,1%.

Высокий индекс зафиксирован по нескольким направлениям: производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях – 124,6%; обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели – 120,3%; металлургическое производство – 120,2%; производство химических веществ и химических продуктов – 120,7%; производство компьютеров, электронных и оптических изделий — 124,6% и т.д.

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром индекс производства составил 118,9%. Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 106,5%.

Добавим, что в Тюменской области многое делается для экономического роста. Так, на предстоящем Тюменском нефтегазовом форуме для привлечения инвестиций в регион будет подписано 22 соглашения. "Это конкретные соглашения, которые мы максимально попытались наполнить содержанием", - отметил губернатор Владимир Якушев.

Как сообщает пресс-служа губернатора, региональное правительство планирует подписать дорожную карту с ПАО "СИБУР-холдинг", соглашения с ПАО "ЛУКОЙЛ" и "Транснефть", со Свердловской железной дорогой и АО "Когнитив". Кроме того, с компанией Dynaenergetics подпишут соглашение о начале строительства в Тюменской области третьей очереди завода "Динаэнерджетикс Сибирь".