В областных сельских играх победил Тюменский район

15:46 17 июня 2024
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Команда Тюменского района стала победительницей XXX областных летних сельских спортивных игр, сообщает информцентр правительства Тюменской области. 

На протяжении пяти дней в Тюмени 22 команды муниципалитетов состязались в девяти видах спорта. Неделей ранее в Ишимском районе сильнейших выявили в троеборье дояров и механизаторов, а также городошном спорте.

По результатам общего зачета лидирует  Тюменский район, на втором месте Ишимский район, на третьем — Заводоуковский городской округ.

Теги: соревнования
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