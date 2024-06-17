В областных сельских играх победил Тюменский район

Команда Тюменского района стала победительницей XXX областных летних сельских спортивных игр, сообщает информцентр правительства Тюменской области.

На протяжении пяти дней в Тюмени 22 команды муниципалитетов состязались в девяти видах спорта. Неделей ранее в Ишимском районе сильнейших выявили в троеборье дояров и механизаторов, а также городошном спорте.

По результатам общего зачета лидирует Тюменский район, на втором месте Ишимский район, на третьем — Заводоуковский городской округ.