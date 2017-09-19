Стихийная торговля в Тюмени: нелегалы в опале, бабушки станут брендом

Представители Роспотребнадзора, городских властей и общественники обсудили за круглым столом, который провел клуб экспертов Тюменской области, проблему несанкционированной торговли на улицах Тюмени. В ходе дискуссии участники пытались прийти к компромиссу: как организовать борьбу с теневыми бизнесменами и не навредить при этом пенсионерам, сбывающим продукцию собственного труда?

Недавние рейды, проведенные сотрудниками полиции, Роспотребнадзора и департамента потребительского рынка администрации Тюмени при участии общественников и журналистов, показали: на стихийных рынках большую долю торговцев составляют вовсе не пенсионеры и дачники, а нелегалы, предлагающие продукцию различного характера без каких-либо сертификатов качества.

По словам заместителя главы администрации Тюмени Ирины Богинской, с начала 2017 года в администрацию города поступило более 800 обращений от жителей и общественных организаций, выражающих недовольство беспорядочной торговлей сомнительной продукцией, которая может быть опасна для здоровья. Она считает необходимым увеличить штрафы за несанкционированную торговлю.

"Нарушается озеленение города, вытаптываются газоны, восстановление которых происходит за счёт городского бюджета. В итоге денежные средства идут не на ремонт школ и дворовых территории, а на уборку захламленных территорий после несанкционированной торговли", - пояснила она.

Однако участники круглого стола согласились, что под эти меры не должны попадать пенсионеры по возрасту и дачники, сбывающие излишки выращенной продукции. Напротив, для них планируется организовать новые места, разрешенные для осуществления торговли.

По мнению эксперта ОНФ Андрея Зимина, совсем немного требуется, чтоб развести в разные стороны людей, продающих товары своего садового производства, от тех граждан, кто выставляет на тротуары апельсины и виноград, уходя из налоговой зоны и от санитарного контроля.

"Всего-то - оборудовать торговые места. И тогда фруктовых нелегалов там просто не будет. Они ведь старательно избегают любого официального внимания. Кроме того, мы все ищем некие составляющие нашего общего тюменского бренда. Но ведь щедрая сибирская земля и плоды её – это и есть наш главный бренд! Давайте на секунду представим, что город не пытается загнать торгующих на задворки, где нет пешеходов, а наоборот – предоставил мобильные, легкие конструкции единого стиля, который был бы известен всем жителям", - отметил он.

На территории Тюмени в настоящее время осуществляют свою деятельность семь розничных рынков, на которых 13,5% торговых мест выделено садоводам. Рассматривается возможность включить в схему еще десять территорий для размещения лотков для торговли продукцией плодовых, ягодных, овощных, бахчевых культур и картофелем.

Отличной возможностью для садоводов сбыть свою продукцию являются специализированные продовольственные ярмарки, которых до конца года запланировано еще шесть. На данных ярмарках в целях реализации плодоовощной продукции гражданами, занимающимися садоводством и огородничеством, будут предоставляться места для торговли на бесплатной основе.

Кроме того, учитывая успешную практику Москвы и Казани, вырабатываются новые механизмы организации ярмарочных мероприятий выходного дня, начиная от внешнего вида ярмарочных площадок, заканчивая организацией проверки качества продукции. На основе опыта регионов, на территории Тюмени планируется пилотный проект по организации ярмарки выходного дня, расположенной на парковке у "Центра Дзюдо" (улица ВалерииГнаровской, 1).