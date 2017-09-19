Тюменские водители смогут бесплатно прокатиться на городской электричке

Свердловская пригородная компания присоединится к Всемирному дню без автомобиля, который отмечается 22 сентября. В этот день автомобилисты смогут бесплатно ездить в пригородных поездах в границах "единой тарифной зоны" в Тюмени.
Для бесплатной поездки необходимо предъявить контролеру водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства.
В Тюмени в "единую тарифную зону" входят станции Войновка, о.п. 2145 км, о.п. 2143 км, Тюмень, о.п. 2136 км, о.п. 2134 км, Утяшево, сообщает пресс-служба компании.
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