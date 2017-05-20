Тюмень за день: 19 мая

Тюменцам обещают теплые, но дождливые выходные

По прогнозу виртуальных синоптиков, ближайшие выходные в Тюмени будут теплыми и дождливыми. Сегодня, 19 мая, воздух прогреется до 21 градуса, осадки ожидаются во второй половине дня. Ночью столбик термометра не опустится ниже 12 градусов.

Тюменцам объяснят, когда можно обойтись без экстренного прибытия скорой

Одним из самых частых поводов для обращения в скорую среди жителей Тюмени и Тюменского района остается повышенное артериальное давление. Ежемесячно в диспетчерскую службу "03" поступает больше 3 тысяч таких звонков.

Орудующих в тюменских лесах "черных" лесорубов находят в половине случаев

В майские праздники следы очередной незаконной рубки обнаружили лесные инспекторы на территории Вагайского района. Нарушитель вырубил 3,7 кубометров ели. Ущерб природе оценили в 65 тысяч рублей. В ходе следственных мероприятий удалось выйти на "черного" лесоруба — им оказался житель местного села, древесину нашли возле его дома.

Тюмень примет Кубок России по спортивным танцам на колясках

Кубок России по спортивным танцам на колясках впервые пройдет в Тюмени 27 мая. На паркете выступят более 50 пар из разных городов России и Казахстана.

Тюменцы могут помочь пострадавшим от паводка жителям Ишима

Материальную помощь в Тюменской области собирают для вновь переживших паводок этой весной жителей Ишима и Ишимского района.

В Тюменской области набирает обороты программа "Пять плюс"

В Тюменской области растет количество муниципальных районов, включенных в программу по поддержке личных подсобных хозяйств "Пять плюс". Проект реализует компания "Золотые луга" совместно с департаментом АПК, управлением ветеринарии, районными службами сельского хозяйства и аграрным университетом, подключаются другие молокозаводы.