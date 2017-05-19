Орудующих в тюменских лесах "черных" лесорубов находят в половине случаев

В майские праздники следы очередной незаконной рубки обнаружили лесные инспекторы на территории Вагайского района. Нарушитель вырубил 3,7 кубометров ели. Ущерб природе оценили в 65 тысяч рублей. В ходе следственных мероприятий удалось выйти на "черного" лесоруба — им оказался житель местного села, древесину нашли возле его дома.

С начала года лесными инспекторами было выявлено 89 незаконных рубок леса. При этом в 44 случаях нарушителей нашли, их вина доказана. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года раскрываемость выросла на 11%.

Ежедневно на патрулирование лесов в Тюменской области выходят 195 сотрудников лесной охраны. С их участием удалось пресечь деятельность шести организованных преступных группировок, рассказывают в областном департаменте лесного комплекса.