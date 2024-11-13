Лесники за октябрь в лесах Тюменской области выявили 19 незаконных рубок

Государственные лесные инспекторы за октябрь выявили 19 незаконных рубок, в том числе 16 крупных, ущерб от которых превышает пять тысяч рублей, сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области.

В целом за прошлый месяц выявлена незаконная лесозаготовка более 434,5 кубометров древесины разных пород, ущерб лесам от незаконной деятельности оценивается в 4,9 миллиона рублей. Наиболее крупные вырубки зафиксированы в Нижнетавдинском районе. Там черные лесорубы заготовили 211 кубометров древесины, ущерб составил 1,7 млн рублей.

Отмечается, что материалы по фактам незаконных рубок, ущерб от которых превышает пять тысяч рублей, переданы в полицию для возбуждения дел по статье 260 Уголовного кодекса РФ.

"По фактам трех рубок, ущерб от которых менее 5 тысяч рублей, виновные установлены, проводятся процессуальные действия по привлечению к административной ответственности по ст. 8.28 КоАП РФ. Кроме того, нарушителям придется возместить причиненный ущерб", - уточнили в департаменте лесного комплекса региона.