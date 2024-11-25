В тюменском "Киномаксе" проведут экспортный форум

VI Тюменский экспортный форум (ТЭФ-2024) 28 ноября проведут в кинотеатре "Киномакс" (ул. Менделеева, 1а) при поддержке правительства Тюменской области. Ежегодно в мероприятии участвуют не менее тысячи человек и десяти иностранных делегаций.

Форум является экспертно-коммуникативной площадкой по развитию внешнеэкономической деятельности региона, направлен на создание информационно-осведомительной площадки и аналитической платформы для начинающих и действующих экспортеров в рамках нацпроектов "Международная кооперация и экспорт" и "Малое и среднее предпринимательство".

В этом году впервые будут работать тематические площадки по направлениям: кино, мода, государственная поддержка и брендированная территория. Программа мероприятия включает в себя церемонию открытия, пленарную сессию, а также премьеру двух серий документально-игрового сериала "Тюмень — Северный край", сообщили в администрации города.