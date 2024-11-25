В Тюмени матерей участников СВО пригласили на спектакль

Фото - https://duma.tyumen-city.ru

Благотворительный показ спектакля "Жених для лучшей подруги" накануне Дня матери провели в театре "Ангажемент", в качестве зрителей на него пригласили более двухсот родственниц бойцов специальной военной операции из Тюмени и 25 муниципалитетов региона. Перед началом спектакля гостей ждали на мастер-классах и фотовыставке "Мамы героев".

Мероприятие было организовано координатором "Женского движения Единой России" в Тюменской области Светланой Ивановой совместно с заместителем председателя Тюменской облдумы, секретарем реготделения партии Андреем Артюховым, депутатами и администрацией города. Они выразили глубокую признательность мамам, женам, сестрам и дочерям участников СВО, поблагодарили за воспитание и поддержку настоящих героев, а также за стойкость и мужество в это непростое время.

"Мы организовали данное мероприятие, чтобы подарить вам радость и тепло. Надеюсь, спектакль станет приятным сюрпризом и источником вдохновения. Материнство — это невероятная сила, которая позволяет нам любить, ждать и верить, несмотря ни на что. Вы ежедневно, ежечасно, ежеминутно и ежесекундно дарите частичку своего сердца детям, заботитесь и поддерживаете их. Материнское мужество помогает им преодолевать все трудности", — обратилась к собравшимся Светлана Иванова.

Содействие в проведении благотворительного мероприятия оказали депутаты Тюменской гордумы Есенгалий Ибраев, Виктор Корчагин, Сергей Морев, Алексей Рагозин, Александр Соловьев, Иван Худяков, Александр Яковлев.