Один человек погиб, 10 ранены в 8 ДТП за выходные дни в Тюменской области

8 ДТП произошло в Тюменской области в выходные дни, один человек погиб, 10 ранены.

Погиб пешеход на 7-м километре автодороги Тюмень-Боровский-Богандинский. Мужчину сбил большегруз "Вольво", когда он переходил дороги вне пешеходного перехода. Личность погибшего устанавливается, возможно он был вахтовым рабочим, с собой у него была большая сумка.

Три человека ранены в ночном ДТП в центре Тюмени сегодня в первом часу ночи. 29-летний "бесправник" на BMW на улице М.Горького, 59 столкнулся с "Хендэ", нарушив правила перестроения. От удара машины отбросило в дом - травмы у обоих водителей и 36-летней пассажирки BMW. Обстоятельства ДТП выясняются, сообщили в ГАИ.