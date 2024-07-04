В Юргинском районе незаконно вырубили лес на 40 млн рублей

В июне государственные лесные инспекторы выявили двенадцать незаконных рубок в Юргинском, Исетском, Казанском и Упоровском лесничествах, семь из них в Юргинском районе, сообщает деплеса Тюменской области.

"Общий объем незаконной лесозаготовки составил более 850 м³, сумма причиненного лесам ущерба оценена в 46,6 млн рублей. Самый большой урон лесному фонду черные лесорубы нанесли в Юргинском районе. Там выявлено 7 незаконных рубок общим объемом 612 м³ на сумму 40 млн рублей", - указано в сообщении.

Материалы по крупным рубкам, ущерб от которых превышает 5 тысяч рублей, переданы в полицию для возбуждения уголовных дел по статье 260 УК РФ. По рубкам с меньшим ущербом проводятся административные расследования по ст. 8.28 КоАП РФ.