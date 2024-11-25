Комплексное развитие территорий в Тюмени идет в плановом режиме

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Депутаты Тюменской городской думы на очередном заседании постоянной комиссии по градостроительству и землепользованию заслушали информацию администрации города Тюмени об исполнении заключенных договоров о развитии застроенных территорий, о комплексном развитии территории города Тюмени, в том числе в границах улицы Камчатская в 2023-2024 годах.

Большая работа проводится в городе по развитию и обновлению жилфонда. До 2021 года снос многоквартирных аварийных домов проводился в рамках развития застроенных территорий, определенных Градостроительным кодексом РФ. За это время администрацией принято 16 решений о развитии застроенных территорий – заключено 16 договоров, общая площадь территорий – 71 гектар. По двум договорам работы завершены, один был расстегнут в сентябре 2023 года, реализация оставшихся проводится в установленном порядке, большинство близки к завершению. Сейчас работа с ветхим фондом ведется в рамках комплексного развития территорий. Решения приняты по 20 территориям жилой застройки. В отношении 18 заключены договоры о комплексном развитии территорий общей площадью 269 гектаров. По еще одному участку договор планируют заключить в декабре этого года. Замглавы города Тюмени, директор департамента земельных отношений и градостроительства Дмитрий Иванов подробно рассказал депутатам, какая работа проводится на всех территориях. Он сообщил, что застройщики активно вкладывают средства в улучшение городской инфраструктуры, чем способствуют созданию комфортного и современного облика Тюмени, делая город удобнее для жителей и гостей.

Депутаты отметили, что в целом на строительном рынке складывается непростая экономическая ситуация, и поинтересовались, как эта тенденция может отразиться на выполнении взятых застройщиками обязательств по договорам. Иванов не исключил в будущем осложнений, однако на данный момент, по его словам, ни один из застройщиков в Тюмени не остановил свою деятельность, в рамках КРТ в том числе. "Возможно уменьшение производственных программ, возможно уменьшение темпов строительства, но не полная остановка. Люди в любом случае должны быть переселены из аварийного ветхого жилья. Единственное условие, которое заложено и в договорах РЗТ, и в договорах КРТ – можно продлить срок расселения на тот срок, по которому проходят судебные процедуры по достижению размера возмещения собственника жилья", – пояснил докладчик.

"Тюмень развивается быстрыми темпами. И конечно, КРТ – это тот инструмент, который позволяет комплексно и широко подходить к развитию территорий. Работы в рамках договоров о развитии территорий в городе идут согласно плану. Надеемся, что текущая ситуация в нашей стране, связанная со ставкой, не скажется на темпах освоения данных локаций", – прокомментировал итоги обсуждения вопроса заместитель председателя постоянной комиссии по градостроительству и землепользованию Виктор Корчагин.