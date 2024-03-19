В Ярковском лесничестве незаконно вырубили 168 кубометров березы

В Ярковском лесничестве лесничий застал черных лесорубов на месте нарушения, когда они грузили срубленные деревья в свои автомобили. Установлено, что они уничтожили 110 деревьев общим объемом почти 168 кубометров. Нанесенный лесам ущерб по оценке специалистов превысил 1,1 млн рублей, сообщает деплеса ТО.
Такой ущерб признается значительным и влечет уголовную ответственность по ст. 260 УК РФ.
Статья, в частности, предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 3 млн рублей либо принудительных работ на срок до 5 лет, либо лишения свободы на срок до 7 лет. А также обязательную компенсацию причиненного ущерба.
Акт о лесонарушении передан в межрайонный отдел Департамента лесного комплекса Тюменской области для принятия мер.
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