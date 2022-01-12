В Тавде будут судить 5 черных лесорубов за ущерб в 7,8 млн рублей

Фото прокуратуры ТО

Прокуратура Нижнетавдинского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении организатора ОПГ и его четырех сообщников, которые обвиняются в незаконной вырубке леса, ущерб от которой оценивается в 7,8 млн рублей, сообщили в облпрокуратуре.

По версии следствия, житель Тюменского района, ранее судимый за незаконную рубку и перевозку в целях сбыта заготовленной древесины, создал в 2020 году организованную преступную группу для совершения аналогичных преступлений. В ее состав в разное время вошли 4 человека. Противоправная деятельность соучастников 21 апреля 2021 года пресечена сотрудником Тюменской авиабазы.

"Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере, организованной группой) и ч.3 ст. 191.1 УК РФ (хранение, перевозка, переработка в целях сбыта, сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, совершенные в особо крупном размере, организованной группой)", - сообщили в прокуратуре.

Размер ущерба, причиненный "черными лесорубами" департаменту лесного комплекса Тюменской области составил более 7,8 млн рублей. Было вырублено 193 сосны в защитных и эксплуатационных лесах.