Тюменские преподаватели стали лауреатами Всероссийского конкурса

Преподаватели Тюменского медицинского университета стали лауреатами Всероссийского конкурса "Золотые имена высшей школы". Церемония награждения прошла в Москве, и это событие стало значимым достижением для университета и его преподавательского состава.

В конкурсе приняли участие более 1200 человек из 75 регионов России, что подчеркивает высокий уровень состязания.

Среди победителей конкурса – старший преподаватель кафедры биологии Наталья Кошкарова и доцент кафедры мобилизационной подготовки здравоохранения и медицины катастроф, кандидат медицинских наук Мария Орлова, сообщает пресс-служба ТМУ.

Наталья Игоревна получила награду в номинации "За вклад в международное сотрудничество в сфере высшего образования". Она уже семь лет работает с иностранными студентами, преподает для них подготовительные курсы и ведет занятия по программе English medium.

Мария Владимировна победила в номинации "За достижения в просветительской деятельности". Она проводит научные исследования по взаимодействию паразитов и хозяев, а также активно популяризирует науку и разъясняет взаимодействие человека, растений и животных в городских и сельских условиях, - сообщает Тюменская область сегодня.