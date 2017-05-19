Тюменцам обещают теплые, но дождливые выходные

По прогнозу виртуальных синоптиков, ближайшие выходные в Тюмени будут теплыми и дождливыми. Сегодня, 19 мая, воздух прогреется до 21 градуса, осадки ожидаются во второй половине дня. Ночью столбик термометра не опустится ниже 12 градусов.

В субботу максимальная температура составит плюс 19 градусов, на протяжении всего дня будут идти дожди. В воскресенье потеплеет до 23 градусов, днем прольется дождь.

Холодный воздух вернется в областную столицу в начале следующей недели. В понедельник столбик термометра не поднимется выше 15 градусов, пройдет сильный дождь. В последующие дни температура продолжит снижаться.