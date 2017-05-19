Тюменцам объяснят, когда можно обойтись без экстренного прибытия скорой

Одним из самых частых поводов для обращения в скорую среди жителей Тюмени и Тюменского района остается повышенное артериальное давление. Ежемесячно в диспетчерскую службу "03" поступает больше 3 тысяч таких звонков.

"Более половины таких пациентов — люди с хроническими заболеваниями, которые должны постоянно принимать лекарства, назначенные лечащим врачом. Повышение артериального давления или головная боль не являются ситуацией, угрожающей жизни. Поэтому в дневное время на эти вызовы в течение двух часов приезжает врач из поликлиники, а в вечернее и ночное время — бригада скорой помощи", — отмечают специалисты тюменской станции скорой помощи.

Рассказать тюменцам, почему артериальная гипертония — это не экстренный вызов и что делать, если внезапно поднялось давление, врачи скорой помощи намерены 26 мая в 14:30 на базе Областного геронтологического центра (Солнечный проезд, 10/1).

Как рассказали в пресс-службе станции скорой помощи, основная цель встречи — развеять мифы и заблуждения, связанные с данным расстройством.

"Мы хотим призвать людей старше 40 лет ежегодно посещать кардиолога или терапевта с целью профилактического осмотра, в том числе на наличие признаков артериальной гипертензии и для контроля уровня холестерина в крови", — говорит руководитель оперативной службы скорой медицинской помощи Наталья Пиманкина.

Запись на встречу по телефону: (3452) 51-77-05