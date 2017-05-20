Тюменцы могут помочь пострадавшим от паводка жителям Ишима

Материальную помощь в Тюменской области собирают для вновь переживших паводок этой весной жителей Ишима и Ишимского района.

"Многие из них оказались в сложной жизненной ситуации и нуждаются в нашей поддержке. Перечислить средства можно на официальный счет в любом отделении Сбербанка", — рассказывают в пресс-службе губернатора области.

Напомним, ранее из регионального бюджета матпомощь получили люди, которые лишились во время паводка единственного жилья. Также ишимцам пообещали выплаты из резервного фонда правительства.

Сейчас на территории города подтопленными остаются 23 дома и почти 6 тысяч нежилых садоводческих участков. В Ишимском районе подтоплен 41 дом и больше 600 дачных участков. Непригодными для жилья признали не меньше 16 домов.

Реквизиты счета:

Наименование получателя: АУ СОН ТО и ДПО "ЦСПС и Д "Семья"

ИНН 7203365345

КПП 720301001

ОКТМО 71701000

Расчетный счет 40603810467104000028

Банк получателя ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК

БИК 047102651

Коррсчет 30101810800000000651

КБК 01650320000000000180

Назначение платежа: Добровольное пожертвование на помощь гражданам, пострадавшим от паводка в Ишиме и Приишимье.