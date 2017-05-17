Пострадавшим от паводка жителям Ишима выплатят матпомощь из федерального бюджета

Для выплат материальной помощи и компенсаций за утрату имущества пострадавшим от большой воды ишимцам задействуют резервный фонд правительства РФ. Об этом на брифинге рассказал побывавший с рабочей поездкой в Ишиме глава МЧС России Владимир Пучков.

В свою очередь губернатор Владимир Якушев отметил, что за счет областного бюджета многие пострадавшие от паводка люди помощь уже получили.

"Денежные средства выплачиваются семьям, дома которых попали в зону подтопления, пострадало имущество. В том числе жителям домов в садовых товариществах, для которых это было единственное жилье", — сообщил он.

Фото: пресс-служба губернатора Тюменской области