Пострадавшим от паводка жителям Ишима выплатят матпомощь из федерального бюджета

10:40 17 мая 2017
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Для выплат материальной помощи и компенсаций за утрату имущества пострадавшим от большой воды ишимцам задействуют резервный фонд правительства РФ. Об этом на брифинге рассказал побывавший с рабочей поездкой в Ишиме глава МЧС России Владимир Пучков.

В свою очередь губернатор Владимир Якушев отметил, что за счет областного бюджета многие пострадавшие от паводка люди помощь уже получили.

"Денежные средства выплачиваются семьям, дома которых попали в зону подтопления, пострадало имущество. В том числе жителям домов в садовых товариществах, для которых это было единственное жилье", — сообщил он.

Фото: пресс-служба губернатора Тюменской области

Теги: компенсация , паводок , МЧС
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