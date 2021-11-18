Тюменская область осталась в перечне приравненных к районам Крайнего Севера территорий

Правительство России утвердило единый перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей для выплаты компенсаций и предоставления госгарантий живущим там людям.

Как отмечают в пресс-службе правительства, в плане географии перечень не изменился, но стал более структурированным. Кроме того, новый вариант соответствует современному муниципально-территориальному устройству страны.

Указом президента России все старые нормативные акты были отменены. В связи с этим правительство своим постановлением утвердило новый перечень. К районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям отнесены отдельные города, городские округа, муниципальные округа и районы республик Алтай, Бурятия, Карелия, Коми, Тыва, Забайкальского, Красноярского, Хабаровского, Пермского, Приморского краёв, Амурской, Архангельской, Иркутской, Сахалинской, Томской, Тюменской областей, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а также вся территория Республики Саха (Якутия), Магаданской, Мурманской областей, Ненецкого, Чукотского, Ямало-Ненецкого автономных округов и весь Камчатский край.

Итак, Ямал полностью отнесен к районам Крайнего Севера, туда же отнесены Белоярский и Березовский районы Югры. К приравненным к районам Крайнего Севера территориям в Югре отнесены городские округа: Когалым, Лангепас, Мегион, Нефтеюганск, Нижневартовск, Нягань, Покачи, Пыть-Ях, Радужный, Сургут, Урай, Ханты-Мансийск, Югорск, муниципальные районы: Кондинский, Нефтеюганский, Нижневартовский, Октябрьский, Советский, Сургутский, Ханты-Мансийский. В Тюменской области в приравненные к районам Крайнего Севера территории вошел только один район - Уватский.

Жители территорий, входящих в перечень, продолжат получать предусмотренные законом госгарантии и компенсации.

Указ президента и постановление правительства синхронизированы по срокам и вступят в силу с 1 января 2022 года.