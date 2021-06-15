В Тюмени ТСЖ выплатит компенсацию женщине, сломавшей ногу

17:16 15 июня 2021
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Судебная коллегия по гражданским делам Тюменского областного суда оставила в силе решение Центрального  районного суда Тюмени по иску местной жительницы к ТСЖ "Тройка".

Инцидент произошел утром 27 декабря 2019 года на улице Фабричной. Женщина шла к своему автомобилю, припаркованному в проезде между домами, поскользнулась и упала. Она получила множественные переломы правой голени и перенесла операцию.

В октябре 2020 года тюменка обратилась в Центральный районный суд Тюмени с иском к ТСЖ "Тройка" о возмещении морального вреда, расходов на лечение и убытков. В суде было установлено, что ТСЖ не обеспечило надлежащую зимнюю уборку территории.

Суд вынес решение о взыскании с ответчика в пользу пострадавшей более 179 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда, расходов на лечение и убытков. ТСЖ обжаловало судебное решение  в Тюменский областной суд, однако жалоба осталась без удовлетворения.

Теги: компенсация
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