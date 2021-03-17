В Тюмени выплатят компенсацию девочке, которая травмировалась на ледяной горке

Тюменским областным судом оставлено без изменения решение Тюменского районного суда об удовлетворении иска о взыскании 400 тыс. рублей с ООО Место отдыха "НАТА" за серьезную травму, которую получил ребенок на ледяной горке.

Инцидент произошел 6 января 2019 года на территории базы отдыха "Боровое" (ООО Место отдыха "НАТА").

"При одновременном скатывании 10-летней девочки и взрослого мужчины произошло их столкновение, в результате чего несовершеннолетней был причинен тяжкий вред здоровью", — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

В апреле 2019 года постановлением отдела государственного надзора по Тюменской области Уральского межрегионального территориального управления Росстандарта ООО Место отдыха "НАТА" было оштрафовано на 300 тыс. рублей по ч.2 ст.14.43 КоАП РФ (нарушение требований технических регламентов).

Приговором Тюменского районного суда от 11 октября 2019 года гендиректор организации осужден по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Мать пострадавшей обратилась в прокуратуру района с просьбой помочь взыскать моральный вред, в Тюменский районный суд был направлен соответствующий иск. Суд, рассмотрев дело, взыскал с ООО Место отдыха "НАТА" 400 тыс. рублей несовершеннолетней в счет возмещения морального вреда.

На днях Тюменский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу ООО Место отдыха "НАТА" на решение суда, оставил ее без удовлетворения.