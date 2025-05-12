Родители 8-летнего самокатчика выплатят 200 тыс рублей пострадавшей от его наезда пенсионерке

Восьмилетний мальчик на электросамокате в мае 2024 года на улице 50 лет Октября в Тюмени в пешеходной зоне у жилого дома сбил 73-летнюю женщину, при падении она сломала левую руку и зашибла поясницу и была госпитализирована в больницу.

По обращению пострадавшей прокуратура установила данные факты обратилась в суд с иском о взыскании с родителей несовершеннолетнего в пользу пострадавшей женщины компенсации морального вреда. Центральный районный суд Тюмени удовлетворил требования прокурора и взыскал 200 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.