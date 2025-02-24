Юргинская школа выплатит родителям второклассника 200 тыс рублей за переломы рук на физкультуре

Прокуратура Юргинского района через суд обязала местную школу выплатить компенсацию в размере 200 тысяч рублей семье школьника, получившего травмы во время урока физкультуры, сообщили в прокуратуре Тюменской области.
Установлено, что в октябре 2024 года ученик 2 класса на уроке физкультуры залез на турник, сорвался и упал на обе руки. Учитель в это время принимал норматив у других детей. Мальчик получил травму в виде перелома костей предплечья обеих рук, что причинило его здоровью вред средней тяжести.
Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.
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