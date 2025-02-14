Жительница Тюменской области взыскала с убийцы своей сестры 800 тысяч рублей

В мае 2024 года в Тобольска в многоквартирном доме мужчина убил свою жену 18 ударами ножа, после чего, желая уничтожить воспоминания о ней, поджег квартиру, в которой они вместе проживали. В сентябре суд его признал невменяемым в момент преступления и приговорил к лечению. В декабре 2024 года сестра погибшей обратилась в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда.

Работник Тобольской межрайонной прокуратуры на основании ч. 3 ст. 45 ГПК РФ вступил в данный процесс и дал заключение о наличии законных оснований для удовлетворения иска. По итогам рассмотрения гражданского дела Тобольский городской суд взыскал с супруга погибшей 800 тыс. рублей, сообщили в облпрокуратуре