В Тюменской области набирает обороты программа "Пять плюс"

В Тюменской области растет количество муниципальных районов, включенных в программу по поддержке личных подсобных хозяйств "Пять плюс". Проект реализует компания "Золотые луга" совместно с департаментом АПК, управлением ветеринарии, районными службами сельского хозяйства и аграрным университетом, подключаются другие молокозаводы.

Суть программы в том, чтобы личные подсобные хозяйства (ЛПХ), которых в Тюменской области достаточно много, стали более эффективны с точки зрения производства молока. Для участия в программе необходимо: чтобы ЛПХ стало товарным, то есть содержало не менее пяти коров; чтобы каждая корова давала не менее 5 тонн товарного молока в год; чтобы ветеринарное благополучие на территории было на пять с плюсом. Отсюда и общее название программы - "Пять плюс".

"Эти задачи реализуются на территории за счёт средств, которые "Золотые луга" в счёт будущего молока через закупочные кооперативы выделяют на покупку скота. Так, с 2015 года закуплено около 600 голов нетелей (ни разу не отелившихся коров) и поставлено в ЛПХ граждан и на минифермы. На первом этапе в проекте участвовали хозяйства Вагайского, Упоровского и Исетского района. Затем подключились Ярковский, Абатский и несколько других районов. В планах – увеличить поставку животных в ЛПХ", - рассказал начальник управления животноводства департамента АПК Тюменской области, главный государственный инспектор в области племенного животноводства Рустем Бетляев.

В результате удалось на 30% увеличить объем закупа молока от населения. Причем те хозяйства, которые участвуют в программе, увеличили производства молока от двух до четырёх раз.

Однако этими мерами "Пять плюс" не ограничивается. На её основе родилась система оздоровления стад ЛПХ от лейкоза. Создаются карантинные стада, обеспечивается раздельная пастьба инфицированных и чистых животных. По предварительных данным последних исследований, удалось во всех участвующих в программе районах снизить инфицированность поголовья в ЛПХ не менее чем на 20%, чего не удавалось добиться в течение предыдущих десяти лет.

Также в рамках реализации "Пять плюс" появилась потребность в консультационных услугах и обучении. Участники, получающие животных в счёт будущего молока, проходят подготовку в Школе Животновода. Курсы заканчиваются выпускным экзаменом и выдачей сертификата на управление стадом на 25 или 50 голов.

"На сегодняшний день по программе отучились 26 человек, и уже есть заявки на следующий этап. Помимо этого, консультационная группа на базе аграрного университета Северного Зауралья оказывает участникам консультационные, технологические и осуществляет контроль за соблюдением технологии. Специалисты систематически объезжают ЛПХ участников программы и дают рекомендации по совершенствованию технологий. И, наконец, в рамках программы в области создаются кормовые дворы, которые обеспечивают участников "Пять плюс" сочными кормами", - сообщил Рустем Бетляев.

В планах – подтянуть для реализации программы средства кредитных кооперативов, чтобы часть средств выделял переработчик молока, а часть средств предоставлялась в кредит, если условия кредитования хорошие.

Как отметила генеральный директор АО "Золотые луга" Евгения Чемеренко, программа "Пять плюс" показывает конкретный результат и существенно повышает эффективность и производительность в отрасли.

"Это направление деятельности – крайне важно для нас, ведь развитие малых форм хозяйствования позволит не только повысить объемы и качество молока в Тюменской области, но и решить проблемы дохода и занятости сельского населения", - прокомментировала руководитель одного из крупнейших переработчиков молока в Западной Сибири.

Компания "Золотые луга" основана в 2000 году. Золотые луга являются одним из крупнейших производителей молочной продукции на территории Урала и Западной Сибири. Вся молочная продукция Компании производится только из натурального молока. Все сырье проходит строгий контроль качества и своевременно охлаждается, поэтому соответствует всем современным требованиям к производству молочной продукции.

Компания имеет два завода по переработке молочной продукции: Молочный комбинат "Ситниковский", Молочный комбинат "Ишимский". Молочный комбинат "Ситниковский" является одним из филиалов Компании "Золотые луга", где находится основное производство цельномолочной продукции и творога. Сегодня МК "Ситниковский" способен принимать на переработку до 500 тонн в сутки. Молочный комбинат "Ишимский" это крупное модернинизированное предприятие, способное переработать до 300 тонн молока в сутки.