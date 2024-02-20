Для силы и здоровья: молочные продукты в рационе мужчины принесут пользу всему организму

фото пресс-службы АО "Золотые луга"

Плотное расписание, стресс и несбалансированная диета — все это грозит негативными последствиями для мужского организма. Однако питательные вещества, содержащиеся в молочных и кисломолочных продуктах, могут стать надежной опорой в поддержании здоровья и активности всех представителей сильного пола.

Молоко, йогурт, творог, сыр – эти продукты помогают обеспечить организм мужчины важными элементами питания, такими как кальций, белок, витамины и микроэлементы. Кроме того, они способствуют поддержанию микрофлоры кишечника, улучшению пищеварения и обеспечению организма энергией на целый день.

Диетологи выяснили, что употребление полулитра молока (причем не обезжиренного) в сутки сокращает риск развития метаболического синдрома у мужчин на 62%. А кальций, содержащийся в коровьем молоке, препятствует накоплению жиров и усиливает синтез белка – то есть делает примерно то же, что и физические упражнения.

Среди молочных продуктов особенно выделяется творог. Этот продукт богат белком, кальцием и другими питательными веществами, которые необходимы для поддержания мышечной массы и здоровья костей. Продукты из натурального творога, такие как запеканки, сырники, творожные кремы, могут стать вкусным и полезным дополнением к рациону мужчины.

Йогурт — еще один ценный продукт, который способен приносить огромную пользу мужскому здоровью. Благодаря содержащимся в нем пробиотикам, йогурт способствует укреплению иммунитета, улучшению пищеварения и поддержанию здоровой микрофлоры в желудке.

Не стоит забывать и о сыре, который является отличным источником белка и кальция. Регулярное употребление сыров может помочь укрепить кости и мышцы, а также улучшить состояние кожи и волос.

Важное правило – выбирать натуральные молочные продукты, изготовленные из качественного сырья, в которых сохранились все полезные свойства. Один из крупнейших производителей молочной продукции на Урале и в Сибири АО "Золотые луга" не использует искусственные добавки, консерванты, увеличители срока годности. Стабильные вкусовые качества и сохранение пользы продукта достигается за счет соблюдения технологий производства, хранения, упаковки.

Например, натуральные сыры по старинным рецептам производят на протяжении более 10 лет на Новолоктинском сыродельном заводе. Сыры Голландский и Пошехонский изготавливаются исключительно из молока высшего сорта и не содержат растительных жиров и консервантов, сообщили в пресс-службе АО "Золотые луга".

Творог "Золотые луга" изготавливают на Ситниковском молочном комбинате – одном из старейших предприятии Тюменской области. Но если раньше это делали по советской технологии – в ваннах, перемешивая вручную, — то теперь производство ведется на автоматизированных линиях. Это абсолютно закрытый процесс — творог варят в специальных танках, без контакта с окружающей средой.

Разумный подход к составлению рациона, выбор подходящих продуктов для здорового питания позволит мужчине долго оставаться в отличной форме, а также избежать преждевременных проблем со здоровьем.