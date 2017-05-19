Тюмень примет Кубок России по спортивным танцам на колясках

Кубок России по спортивным танцам на колясках впервые пройдет в Тюмени 27 мая. На паркете выступят более 50 пар из разных городов России и Казахстана.

Мероприятие посетят "Мисс Россия — 2016" Яна Добровольская, семикратные чемпионы России по латиноамериканской программе команда Formation VERA, а также участница шоу "Голос" Аделина Кюрджиева.

Соревнования пройдут в Легкоатлетическом манеже (Луначарского, 12). Начало в 12 часов, вход свободный. Для тех, кто не сможет посетить данное событие, будет организована онлайн-трансляция на moi-portal.ru. Мероприятие проходит при поддержке отеля DoubleTree by Hilton Tyumen.

Открытый Кубок в Тюмени — инициатива девятикратного чемпиона России, серебряного призера чемпионата Европы (2008) и победителя Кубка мира (2012) по спортивным танцам Виктора Погорелова.