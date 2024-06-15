О социальных танцах и первых соревнованиях рассказала тюменка

Социальные танцы не требуют какой-то специальной подготовки для старта. Начать заниматься можно в любом возрасте, с любыми данными и физической формой. Главное, чтобы было желание. Люди приходят к такому хобби для обмена своими эмоциями без слов – их заменяют движения.

Например, в бачате каждый может выбрать себе подходящую нагрузку. Танец в этом плане – достаточно вариабельный и является универсальным решением целого ряда вопросов, как в сфере физического развития, так и в психологическом аспекте. С его помощью можно сформировать красивую фигуру, сбросить лишние килограммы, так как в процессе задействованы практически все группы мышц. У танцора развиваются грациозность и гибкость. А полное включение в процесс позволяет работающим людям снять накопившееся напряжение, устроив себе настоящую психологическую разгрузку.

В Тюмени любители бачаты, часто проводят встречи в различных кафе и клубах. Увлеченные горожане периодически специально летают в Москву на выходные для участия в тематических вечеринках.

Недавно в Екатеринбурге прошел "Кубок России 2024", в котором приняли участие в том числе танцоры из Тюмени. Алена Каргаполова на соревнованиях такого уровня побывала впервые. Заявившись в номинации Beginner (с англ. "начинающий" – прим. ред.), ей удалось пройти в четверть финала и войти в топ-12 из 50 участников. О том, как девушку случайно закрутила бачата, чем танец так притягателен и как она пережила первые соревнования, Алена рассказала корреспонденту издания "Тюменская область сегодня".

Бачатой тюменка увлеклась благодаря своей профессии колориста. Она работала в одном из салонов города с коллегой Владимиром, у которого клиентом был тренер по бачате. Однажды он пригласил молодого парня заниматься в свою студию, но парикмахер стал отказываться, потому что у него не было партнерши, а с незнакомкой тренироваться желания не было. А затем однажды Владимир пригласил Алену, сообщает Тюменская область сегодня.

– Он поворачивается ко мне и говорит: Алена, давай заниматься танцами. И тут я подумала, что это самое лучшее предложение, которое мне когда-либо делали. До этого у меня даже мыслей таких не было, я хотела начать заниматься в спортзале, а тут поняла, что это намного круче, и мы начали тренировки по бачате вдвоем, – поделилась собеседница.