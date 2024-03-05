Победители первого регионального турнира по танцам на колясках войдут в сборную Тюменской области

В региональных чемпионате и первенстве по танцам на колясках среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата танцоры продемонстрировали свои лучшие номера в общей и произвольной программах.

На паркет вышли спортсмены-одиночники и танцевальные дуэты. Они продемонстрировали медленный вальс, самба, танго, румбу и джайв.

Победителями чемпионата стали Анна Миркина и Данил Нестеров, Марина Котманова и Никита Скобелев, Полина Петрова, Александр Дементьев, Александр Гетманов, Кирилл Фазулов и Александра Сигида, Олег Мулгачев и Елена Авдеева.

Серебряные награды завоевали Елена Ярёмкина, Ильнар Мурзаев, Людмила Галина, Анастасия Цыганкова и Сергей Астапов.

Победителями первенства стали Дарья Чубарова, Жасмин Бикбаева, Руслан Карымов, Демид и Наталья Загваздины, Ольга и Елена Мясниковы, Владимир Туровский.

Вторые места завоевали Сабина Сазонова, Антон Дементьев, Виктория Бакулина и Полина Поминчук.

Победители и призеры турнира войдут в сборную команду Тюменской области.

"Мы стараемся делать все, чтобы такой красивый спорт, как танцы на колясках стал массовым и популярным. Желаю спортсменам покорять паркет и побеждать!" - прокомментировал председатель правления региональной Федерации спорта лиц с ПОДА Андрей Толстов.