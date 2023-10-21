Фестиваль авангардного японского танца могут посетить тюменцы

С 30 октября по 1 ноября в Молодежном театральном центре "Космос" пройдет фестиваль японского танца в стиле буто. Событие стало победителем конкурса творческих проектов "ЦЕХ".

Во время фестиваля пройдут три мастер-класса. 30 октября в 15:00 танцовщица и режиссер Наталья Бриль расскажет о визуальной поэзии. 30 и 31 октября в 18:30 актриса и режиссер Наталья Жестовская проведет мастер-класс по буто "Шаг в темноту" — такую технику применяют актеры классического японского театра "Но".

31 октября в 15:00 пройдет мастер-класс "Работа с предметом" от директора и режиссера интерактивного театра "Три апельсина" Татьяны Панаиоти. Участники поработают с различными предметами и по-новому посмотрят на вещи, принесенные с собой — они должны быть связаны с личной историей человека.

1 ноября с 19:00 до 22:00 состоится вечер буто-спектаклей. Их покажут: актриса и режиссер Наталья Жестовская, перформер, танцор буто и актриса театра OddDance Юлия Родина, танцовщица и режиссер Наталья Бриль, хореограф Мария Мякишева, а также буто-перформер Екатерина Юдина и режиссер, буто-перформер Александра Черноштан.

Вход по предварительной регистрации, сообщает КП-Тюмень.